Кержаков рассказал, что мечтает возглавить «Зенит»

Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков рассказал, что мечтает возглавить свою бывшую команду.

«Для того чтобы тренировать команду РПЛ, нужно больше опыта, чем у меня сейчас. Какой футболист, став тренером, не мечтал бы тренировать свой родной клуб? Мне бы хотелось это сделать. Я готов все свои знания применить для того, чтобы было хорошо болельщикам. Чтобы болельщики лезли на сетки, кайфовали», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год и с 2010-го по 2017-й. В общей сложности в его активе 383 матча за команду из Петербурга, в которых он забил 157 мячей и отдал 67 голевых передач. В составе «Зенита» он трижды стал чемпионом России, дважды — обладателем Суперкубка и один раз — Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» составил десятку лучших матчей команды за последние 10 лет.