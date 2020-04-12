В «Локомотиве» считают, что не стоит воспринимать всерьёз слова Фарфана о сокращении зарплаты

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Член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал шумиху вокруг слов нападающего Джефферсона Фарфана о его недовольстве сокращением зарплаты.
В «Локомотиве» считают, что не стоит воспринимать всерьёз слова Фарфана о сокращении зарплаты
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я просмотрел ролик — наверное, его просто не так поняли, не думаю, что он это говорил всерьёз. Если бы он упирался и на чём-то настаивал — это одно дело, а так не стоит это воспринимать всерьёз», — приводит слова Филатова ТАСС.

Игроки «Локомотива» согласились с сокращением зарплаты на 40% в период остановки сезона из-за пандемии коронавируса. Позднее Фарфан во время прямого эфира в Instagram выразил недовольство таким решением.

Ранее сообщалось, что Фарфан назвал шуткой свои высказывания о недовольстве снижением зарплаты в «Локомотиве».

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