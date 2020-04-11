Кормье заявил о желании в будущем возглавить UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что хотел бы когда-нибудь стать главой промоушена.

«Думаю, любой человек в мире согласился бы возглавить UFC, если бы у него была такая возможность. Думаю, что люди не видят того влияния, которое промоушен оказывает на общество. Ту работу, которую UFС проводит с молодёжными программами и другими акциями по всему миру. Но Дана будет здесь долго. Он здесь главный. Безусловно, я бы согласился на любую работу в UFC. Люблю эту организацию», — приводит слова Кормье MMA Fighting.

Дана Уайт является президентом UFC c 2001 года. 41-летний Кормье в последнем поединке проиграл Стипе Миочичу, утратив титул чемпиона организации в тяжёлом весе.

Ранее тренер Макгрегора высказал идею турнира с участием Конора, Нурмагомедова, Фергюсона и Гэтжи.