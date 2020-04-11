Кормье заявил о желании в будущем возглавить UFC

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что хотел бы когда-нибудь стать главой промоушена.
Кормье заявил о желании в будущем возглавить UFC
  • Reuters

«Думаю, любой человек в мире согласился бы возглавить UFC, если бы у него была такая возможность. Думаю, что люди не видят того влияния, которое промоушен оказывает на общество. Ту работу, которую UFС проводит с молодёжными программами и другими акциями по всему миру. Но Дана будет здесь долго. Он здесь главный. Безусловно, я бы согласился на любую работу в UFC. Люблю эту организацию», — приводит слова Кормье MMA Fighting.

Дана Уайт является президентом UFC c 2001 года. 41-летний Кормье в последнем поединке проиграл Стипе Миочичу, утратив титул чемпиона организации в тяжёлом весе.

Ранее тренер Макгрегора высказал идею турнира с участием Конора, Нурмагомедова, Фергюсона и Гэтжи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить