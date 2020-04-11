Губерниев жёстко ответил актёру Баринову за критику в адрес Сёмина

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев, в последнее время заочно конфликтовавший с ветеранами биатлона Александром Тихоновым и Анфисой Резцовой, главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе и наставником «Локомотива» Юрием Сёминым, вступил в пикировку с народным артистом России Валерием Бариновым.

Как рассказал Губерниев в своём Telegram-канале, известному актёру не понравилась критика журналиста в адрес Сёмина, который выступил в прессе с призывом не сокращать выплаты футболистам. По словам Губерниева, Баринов позвонил ему и «начал орать, дескать, не трогай Сёмина и футбол».

«С Сёминым они друзья, тон понятен, да и я к Палычу с уважением, что не отменяет моих вопросов к тренеру и ремарок. Но насчёт футбола… То, что я в нём «ничего не понимаю», не мешало Баринову десятилетиями торчать со мной в прямом эфире и футбол обсуждать. Дядя Валера, вы мой кумир, идите учить текст, скоро спектакль», — написал Губерниев.

Чуть позже он выложил в Telegram ссылку на интервью Баринова и озвучил своё отношение к сказанному артистом одним словом: «Идиот».

«Дядя Валера, ну что за дешёвый театр. Вот так начнёшь обсуждать футболистов, и открываются люди. Дядя Валера, ну что ж так мелковато… Артист», — подытожил Губерниев.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренеры «Локомотива» договорились с клубом о сокращении зарплат.