Кирьяков о причине появления коронавируса в Китае: надо жрать нормальную еду, а не всё, что ползает и летает

Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков, выступавший за китайский клуб «Шаньдун Лунэн», поделился мыслями о причине вспышки коронавируса.

«Надо жрать нормальную еду! А не то, что ползает и летает. Переходить на более цивилизованный режим питания. Китайские рестораны у нас или в Европе — это не то, полная ерунда. В Китае всё абсолютно по-другому. Настоящая китайская кухня очень своеобразная и специфичная. Европейцам вряд ли понравится. Понятно, что в хороших дорогих ресторанах всё отслеживается. Но в остальных местах, все эти уличные лавки… Китайцы над собой смеются: «Для нас нет ничего такого, что нельзя было бы съесть». Они едят всё. Абсолютно всё!» — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а уже в марте ВОЗ признал масштабы распространения заболевания пандемией.

Ранее он рассказал, как в Китае пережили эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году.