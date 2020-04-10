Кирьяков о причине появления коронавируса в Китае: надо жрать нормальную еду, а не всё, что ползает и летает

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков, выступавший за китайский клуб «Шаньдун Лунэн», поделился мыслями о причине вспышки коронавируса.
Кирьяков о причине появления коронавируса в Китае: надо жрать нормальную еду, а не всё, что ползает и летает
  • Reuters

«Надо жрать нормальную еду! А не то, что ползает и летает. Переходить на более цивилизованный режим питания. Китайские рестораны у нас или в Европе — это не то, полная ерунда. В Китае всё абсолютно по-другому. Настоящая китайская кухня очень своеобразная и специфичная. Европейцам вряд ли понравится. Понятно, что в хороших дорогих ресторанах всё отслеживается. Но в остальных местах, все эти уличные лавки… Китайцы над собой смеются: «Для нас нет ничего такого, что нельзя было бы съесть». Они едят всё. Абсолютно всё!» — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а уже в марте ВОЗ признал масштабы распространения заболевания пандемией.

Ранее он рассказал, как в Китае пережили эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить