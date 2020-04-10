Кирьяков рассказал, как в Китае пережил эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году

Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков поделился воспоминаниями о вспышке атипичной пневмонии в Китае, когда он выступал за местный клуб «Шаньдун Лунэн».

«Сезон, насколько помню, только стартовал — прошло несколько туров, и тут объявляют — всё. В чемпионате пауза. Легионерам предложили покинуть страну. При одном условии: если ты разрываешь контракт. А я тогда жил в Германии. Узнал, что если прилечу, то немцы тоже посадят на двухнедельный карантин. Такая перспектива не прельщала. И я решил остаться», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

Он отметил, что оставшиеся игроки проводили карантин на закрытой базе команды, где в индивидуальном порядке продолжали поддерживать форму.

«Мы абсолютно спокойно себя чувствовали. Тем более что в команде никто не болел. А вот вокруг обстановка нагнеталась. Вплоть до паники. В Пекине, как и сейчас, больницы строили. Было очень много трупов. Китайские игроки в команде (там были ребята, которые могли по-английски объясниться) каждый день новости сообщали. Вот от этой информации, понятно, было не по себе», — добавил футболист, отметив, что после завершения трёхмесячной паузы чемпионат возобновился, никто особо об эпидемии не вспоминал.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий высказался о проблеме самоизоляции для футболистов.