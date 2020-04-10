Тренер «Рубина» Слуцкий высказался о проблеме самоизоляции для футболистов

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, как может повлиять приостановка сезона в связи с эпидемией коронавируса на игроков.

«Никто не знает, как повлияет этот прострой. Когда игроки уходят в отпуск, они бегают, прыгают, играют в другие игры. Футболисты — своего рода наркоманы, потому что футбол — это наркотик, без которого трудно и мучительно жить», — сказал Слуцкий в совместном эфире «Спорт-Экспресса» и «Сколтеха».

Он отметил, что непонятно, как игроки перенесут двухмесячную изоляцию без футбола, а также сколько нужно будет времени на подготовку к новым чемпионатам.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Многие клубы в связи с этим приняли решение сократить зарплаты футболистам.

Ранее в «Локомотиве» подтвердили сокращение зарплат футболистов на 40%.