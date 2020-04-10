Экс-тренер сборной России по хоккею Быков высказался о пользе имбиря во время пандемии

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил вероятную пользу имбиря во время эпидемии коронавируса.
Экс-тренер сборной России по хоккею Быков высказался о пользе имбиря во время пандемии
  • Pixabay

«Слышал и про имбирь, и про лимон, об этом много пишут. Действительно, имбирь полезен для иммунитета, в своё время я тоже много его использовал», — цитирует специалиста «Чемпионат».

При этом он отметил, что в его семье внимание иммунитету уделялось всегда, и поэтому не было вопросов по поводу употребления имбиря и лимона.

«Имбирь за 4000 рублей, конечно, уже маразм. Во все времена есть люди, которые стараются нажить какое-то состояние», — заявил Быков.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим большинство спортивных и культурных мероприятий в мире было отложено или отменено. 

Ранее легкоатлетка Дарья Клишина назвала плачевной ситуацию с коронавирусом в США.

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