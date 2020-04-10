Гаджиев: теперь будем ждать бой Нурмагомедова и Фергюсона с удвоенной энергией

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением о перспективах проведения боя между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном после отмены турнира UFC 249.
Гаджиев: теперь будем ждать бой Нурмагомедова и Фергюсона с удвоенной энергией
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«То, что Хабиб Нурмагомедов не встретился с Тони Фергюсоном, вызвало всеобщее расстройство. Причём не только у нас, россиян, но и у всей общественности ММА. Потому что этот поединок все очень долго ждали. Мне кажется, что бой Нурмагомедов — Фергюсон по-прежнему остаётся и будет оставаться в повестке UFC. Мы все будем ждать этот бой. Теперь уже с удвоенной энергией», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

При этом он отметил, что если перед этим состоится поединок Фергюсона с Джастином Гэтжи, в котором Тони проиграет, то UFC, скорее всего, будет организовывать бой Нурмагомедова с Джастином, а схватка российского спортсмена с Фергюсоном так и останется несбывшейся мечтой.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. 

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее депутат Николай Валуев высказался об отмене турнира UFC 249 из-за коронавируса.

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