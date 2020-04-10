Футболист испанского клуба помог в разработке респиратора для помощи больным коронавирусом

Защитник испанского футбольного клуба «Ибица» Алекс Кинтанилья принял участие в создании респиратора, который способен заменить аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и помочь людям, заражённым коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Marca, Кинтанилья, имеющий навыки промышленного инженера и специалиста по жидкостям, руководил проектированием и технической разработкой респиратора. При этом сам респиратор был изобретён доктором Лукасом Пиказо в 1995 году.

Отмечается, что спортсмен 19 дней сотрудничал с пятью коллегами из разных городов Испании. Работа над проектом занимала у специалистов по 12 часов в день.

«Он не вентилирует, как обычные респираторы, но даёт лучшие результаты, так как ему удаётся увеличить среднее давление. Он является прототипом аппарата ИВЛ, но намного дешевле. Мы продаём их по себестоимости, никто не ищет выгоды», — заявил Кинтанилья.

Стоимость устройства составляет около €2 тыс.

Ранее испанский футбольный клуб «Сельта» объявил об урезании зарплат футболистов из-за коронавируса.