Тарпищев заявил, что в сборных России по теннису не зафиксировано случаев заражения коронавирусом

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что среди теннисистов сборной России не выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Тарпищев заявил, что в сборных России по теннису не зафиксировано случаев заражения коронавирусом
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я практически ежедневно общаюсь со всеми нашими сборными, и хорошо, что никто у нас не болеет. Наши сборные — это мужская, женская и ведущие юниоры. Всего 26 человек по «сборникам». Каждый тренируется удалённо по индивидуальным планам, но это, конечно, не заменяет полноценных тренировок», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Теннисный сезон был прерван на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Уимблдонский теннисный турнир отменён впервые с 1945 года.

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