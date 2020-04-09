Тарпищев заявил, что в сборных России по теннису не зафиксировано случаев заражения коронавирусом

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что среди теннисистов сборной России не выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Я практически ежедневно общаюсь со всеми нашими сборными, и хорошо, что никто у нас не болеет. Наши сборные — это мужская, женская и ведущие юниоры. Всего 26 человек по «сборникам». Каждый тренируется удалённо по индивидуальным планам, но это, конечно, не заменяет полноценных тренировок», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Теннисный сезон был прерван на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Уимблдонский теннисный турнир отменён впервые с 1945 года.