Узбекский боец UFC рассказал, как пережидает пандемию коронавируса в Праге

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Боец UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов рассказал о том, как выдерживает карантин в период пандемии коронавируса.
Узбекский боец UFC рассказал, как пережидает пандемию коронавируса в Праге
  • Reuters

«Ответственно подхожу к этому. У меня семья, которую люблю. Стараюсь часто не выходить на улицу, лишь изредка выбираюсь на пробежку. Живу в Праге, в четверти часа от центра на машине. Вокруг лес, природа. Сейчас такое время, что помочь государству можно лишь сидя дома. Неправильно ходить по городу, жарить шашлыки», — сказал спортсмен в интервью RT.

Ранее Мурадов поделился мнением о предстоящем бое Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи.

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