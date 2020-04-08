Мурадов о бое Фергюсона с Гэтжи: в первых двух раундах у Джастина будет больше шансов на победу

Боец UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов попытался спрогнозировать развитие схватки между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, который заменит отказавшегося от выступления Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, в первых двух раундах у Джастина будет больше шансов на победу. Но если схватка затянется, то преимущество будет на стороне Тони. Уверен, он ответственно готовился к этому турниру. В боях с Хабибом нельзя иначе, ведь он машина. Отдам предпочтение Фергюсону. Всё-таки очень хотелось бы в будущем увидеть его встречу с Нурмагомедовым», — отметил Мурадов в интервью RT.

Ранее спортсмен из Узбекистана заявил, что глупо обвинять Нурмагомедова в трусости.