Порье считает, что Фергюсон потерпит поражение от Гэтжи

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье сделал прогноз на бой между его соотечественниками Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

«Джастин выиграет этот бой», — написал Порье в своём Twitter.

Поединок Гэтжи — Фергюсон должен состояться на турнире UFC 249, который запланирован на 18 апреля.

Изначально планировался титульный бой Фергюсона с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, но обладателю пояса не удастся принять в нём участия, так как он не может покинуть Россию из-за коронавируса.

Ранее Дана Уайт объяснил, почему не называет место проведения турнира UFC 249.