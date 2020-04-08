Порье считает, что Фергюсон потерпит поражение от Гэтжи
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«Джастин выиграет этот бой», — написал Порье в своём Twitter.
Поединок Гэтжи — Фергюсон должен состояться на турнире UFC 249, который запланирован на 18 апреля.
Изначально планировался титульный бой Фергюсона с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, но обладателю пояса не удастся принять в нём участия, так как он не может покинуть Россию из-за коронавируса.
Ранее Дана Уайт объяснил, почему не называет место проведения турнира UFC 249.