Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт объяснил, почему не называет место проведения турнира UFC 249, главным событием которого станет поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

«Есть масса людей, которые сразу будут звонить по всем инстанциям, как только узнают место проведения. Или попытаются проникнуть на него. Именно поэтому я не называю локацию. Турнир пройдёт 18 апреля на ESPN, а его точное место не имеет никакого значения. Там будем только мы. Возможно, возьмём с собой несколько журналистов. Мероприятие закрыто для фанатов. Думаю, этой информации вполне достаточно», — заявил Уайт в эфире ESPN.

Поединок Гэтжи — Фергюсон должен состояться на турнире UFC 249, который запланирован на 18 апреля.

Изначально планировался титульный бой Фергюсона с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, но обладатель пояса не сможет принять в нём участия, так как он не может покинуть Россию из-за коронавируса.

Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что россиянин готов встретиться с победителем поединка Гэтжи — Фергюсон.