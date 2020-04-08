Уайт объяснил, почему не называет место проведения турнира UFC 249

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт объяснил, почему не называет место проведения турнира UFC 249, главным событием которого станет поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
Уайт объяснил, почему не называет место проведения турнира UFC 249
  • Reuters

«Есть масса людей, которые сразу будут звонить по всем инстанциям, как только узнают место проведения. Или попытаются проникнуть на него. Именно поэтому я не называю локацию. Турнир пройдёт 18 апреля на ESPN, а его точное место не имеет никакого значения. Там будем только мы. Возможно, возьмём с собой несколько журналистов. Мероприятие закрыто для фанатов. Думаю, этой информации вполне достаточно», — заявил Уайт в эфире ESPN. 

Поединок Гэтжи — Фергюсон должен состояться на турнире UFC 249, который запланирован на 18 апреля.

Изначально планировался титульный бой Фергюсона с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, но обладатель пояса не сможет принять в нём участия, так как он не может покинуть Россию из-за коронавируса.

Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что россиянин готов встретиться с победителем поединка Гэтжи — Фергюсон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить