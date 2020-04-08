СМИ: В «Реале» намерены понизить зарплаты игрокам из-за коронавируса

Руководство мадридского «Реала» разрабатывает несколько проектов по сокращению зарплат, в зависимости от того, будет ли продолжен текущий сезон.

Об этом сообщает Cadena Ser. На данный момент в клубе разработаны два сценария. Если сезон-2019/20 всё-таки будет доигран, то зарплаты игроков снизят на 12%. Если же чемпионат будет окончательно остановлен, доходы спортсменов упадут на 20%. Баскетболисты «Реала» уже приняли это предложение, на очереди игроки футбольной команды.

Испания является одним из мировых лидеров по количеству заражённых коронавирусом.

Ранее сообщалось, что «Реал» не планирует возвращать Роналду.