Кириленко: паспорт США не делает тебя предателем или шпионом

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко не видит ничего плохого в наличии у ряда российских спортсменов американского паспорта.

«Я никогда не скрывал, что у меня есть паспорт США. Понимаю, что это больная тема для наших «суперпатриотов». Наблюдал историю с Малкиным — мне за него очень обидно! Хотя, по сути, этот документ — возможность чувствовать себя комфортно в том месте, где он живёт и работает. Он не делает его предателем, шпионом. А тех, кто считает по-другому, мне попросту жаль. Иначе как болванами я их не назову», — цитирует Кириленко «Большой спорт».

Ранее Рой Джонс рассказал о критике в США из-за российского гражданства.