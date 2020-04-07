Кириленко: паспорт США не делает тебя предателем или шпионом

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Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко не видит ничего плохого в наличии у ряда российских спортсменов американского паспорта.
Кириленко: паспорт США не делает тебя предателем или шпионом
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«Я никогда не скрывал, что у меня есть паспорт США. Понимаю, что это больная тема для наших «суперпатриотов». Наблюдал историю с Малкиным — мне за него очень обидно! Хотя, по сути, этот документ — возможность чувствовать себя комфортно в том месте, где он живёт и работает. Он не делает его предателем, шпионом. А тех, кто считает по-другому, мне попросту жаль. Иначе как болванами я их не назову», — цитирует Кириленко «Большой спорт».

Ранее Рой Джонс рассказал о критике в США из-за российского гражданства.

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