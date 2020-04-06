Боец UFC Тухугов рассказал о дружбе с Нурмагомедовым

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Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов рассказал о дружбе с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Боец UFC Тухугов рассказал о дружбе с Нурмагомедовым
  • © JONATHAN NACKSTRAND / AFP

«С Хабибом я познакомился в России где-то, до этого мы друг друга заочно знали. Близко дружить с ним я начал, когда у меня был третий по счёту бой в UFC. Тогда я впервые попал в Америку, Хабиб тренировался там и знал, что у меня состоится бой. Я не был в курсе, а он приехал поддержать меня в Лас-Вегас, где я вес гонял», — сказал Тухугов в интервью UFC Russia.

По его словам, Нурмагомедов тогда сказал, что специально пришёл поддержать его и помочь со сгонкой веса. Тухугов отметил, что это его приятно удивило. Кроме того, во время боя Нурмагомедов сидел в первом ряду.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Тони Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. 

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Таким образом, бой россиянина с Фергюсоном отменяется уже пятый раз с 2015 года. 

Ранее Александр Емельяненко высказался об отмене боя Нурмагомедова с Фергюсоном.

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