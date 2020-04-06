Александр Емельяненко высказался об отмене боя Нурмагомедова с Фергюсоном

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отреагировал на слова людей, которые считают, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проявил трусость, отказавшись от боя с американцем Тони Фергюсоном.
Александр Емельяненко высказался об отмене боя Нурмагомедова с Фергюсоном
  • globallookpress.com

«Ну какой он трус? Он чемпион UFC. Он этим живёт. Он всю жизнь выступает, дерётся. Ну если у человека нет возможности покинуть пределы? Он же, по-моему, куда-то приехал, и его не впустили. Не помню, куда точно, не слежу за Хабибом. Где-то проскакивала такая новость», — цитирует Емельяненко «Спорт-экспресс»

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. 

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Таким образом, бой россиянина с Фергюсоном отменяется уже пятый раз с 2015 года. 

Ранее боец UFC Дэн Хукер ответил на предложение Фергюсона лишить Нурмагомедова титула.

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