Александр Емельяненко высказался об отмене боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отреагировал на слова людей, которые считают, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проявил трусость, отказавшись от боя с американцем Тони Фергюсоном.

«Ну какой он трус? Он чемпион UFC. Он этим живёт. Он всю жизнь выступает, дерётся. Ну если у человека нет возможности покинуть пределы? Он же, по-моему, куда-то приехал, и его не впустили. Не помню, куда точно, не слежу за Хабибом. Где-то проскакивала такая новость», — цитирует Емельяненко «Спорт-экспресс».

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Таким образом, бой россиянина с Фергюсоном отменяется уже пятый раз с 2015 года.

Ранее боец UFC Дэн Хукер ответил на предложение Фергюсона лишить Нурмагомедова титула.