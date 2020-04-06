Заразившийся коронавирусом тренер «Локомотива» находится в стабильном состоянии

Главный тренер ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкл Пелино, заразившийся коронавирусом, находится в стабильном состоянии.

По словам представителя пресс-служба клуба, которые передаёт ТАСС, 60-летний специалист вместе с семьёй находится в Канаде, и его состояние оценивается как стабильное.

«К счастью, ничего сверхъестественного нет», — добавили в пресс-службе.

Под руководством Пелино «Локомотив» занял шестое место в Западной конференции КХЛ, но завершил борьбу уже в первом раунде плей-офф, уступив финскому «Йокериту».

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Локомотива» в последние две недели не контактировали с заразившимся тренером.