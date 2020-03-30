Хоккеисты «Локомотива» в последние две недели не контактировали с заразившимся тренером
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Об этом рассказал пресс-атташе клуба Александр Саханов, слова которого передаёт ТАСС.
«Команда распущена давно, мы закончили выступления 11 марта. С 13 марта команда распущена, у нас сейчас нет ни тренировочного процесса, ни игр, естественно», — пояснил пресс-атташе.
Он также добавил, что централизованного тестирования игроков на наличие коронавируса организовано не будет.
Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом тренер «Локомотива» рассказал о своём самочувствии.