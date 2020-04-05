Тарасов рассказал о своей жизни во время эпидемии коронавируса

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Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов рассказал о своей жизни во время приостановки сезона в связи с распространением коронавируса.
Тарасов рассказал о своей жизни во время эпидемии коронавируса
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«Максимум, куда выхожу, — это магазин. Раз в неделю выезжаю, и все. И то народу очень мало, магазин поблизости есть, быстренько всё куплю — и обратно. Маску не надеваю. Перчатки только, которые в магазине лежат. Сказали, что маски, — ерунда, и я этого придерживаюсь. Я тоже не верю, что она может спасти», — сказал Тарасов в прямом эфире в Instagram-аккаунте «Нового радио».

Он также отметил, что в его семье любили есть гречку и до эпидемии, и выразил удивление, почему изначально возникла такая паника, так как сейчас, по его словам, в магазине всё есть.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией

Ранее хоккеист «Спартака» Юлиус Гудачек призвал РПЛ досрочно завершить сезон из-за коронавируса.

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