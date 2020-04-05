Хоккеист «Спартака» Гудачек призвал РПЛ досрочно завершить сезон из-за коронавируса

Голкипер московского хоккейного клуба «Спартак» Юлиус Гудачек считает, что необходимо досрочно завершить чемпионат России по футболу из-за эпидемии коронавируса.

«Думаю, нужно отменить всё. Это серьёзная пандемия. В Словакии очень быстро всё закрыли — наше правительство сделало всё правильно. Именно поэтому у нас очень мало заражённых. Через пару месяцев, думаю, всё нормализуется», — приводит слова Гудачека «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Российская премьер-лига (РПЛ) уже завершила сезон досрочно.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее ветеран «Спартака» Сергей Швецов заявил, что чемпионат России нужно доиграть по английской системе.