Хоккеист «Спартака» Гудачек призвал РПЛ досрочно завершить сезон из-за коронавируса
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- РИА Новости
«Думаю, нужно отменить всё. Это серьёзная пандемия. В Словакии очень быстро всё закрыли — наше правительство сделало всё правильно. Именно поэтому у нас очень мало заражённых. Через пару месяцев, думаю, всё нормализуется», — приводит слова Гудачека «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Российская премьер-лига (РПЛ) уже завершила сезон досрочно.
РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее ветеран «Спартака» Сергей Швецов заявил, что чемпионат России нужно доиграть по английской системе.