Хоккеист «Спартака» Гудачек призвал РПЛ досрочно завершить сезон из-за коронавируса

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Голкипер московского хоккейного клуба «Спартак» Юлиус Гудачек считает, что необходимо досрочно завершить чемпионат России по футболу из-за эпидемии коронавируса.
Хоккеист «Спартака» Гудачек призвал РПЛ досрочно завершить сезон из-за коронавируса
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Думаю, нужно отменить всё. Это серьёзная пандемия. В Словакии очень быстро всё закрыли — наше правительство сделало всё правильно. Именно поэтому у нас очень мало заражённых. Через пару месяцев, думаю, всё нормализуется», — приводит слова Гудачека «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Российская премьер-лига (РПЛ) уже завершила сезон досрочно.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. 

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией

Ранее ветеран «Спартака» Сергей Швецов заявил, что чемпионат России нужно доиграть по английской системе.

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