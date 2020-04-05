Ветеран «Спартака» Швецов: чемпионат России нужно доиграть по английской системе

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Пятикратный призёр чемпионатов СССР Сергей Швецов поделился своим мнением по поводу окончания сезона-2019/20.
Ветеран «Спартака» Швецов: чемпионат России нужно доиграть по английской системе
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По мнению бывшего игрока «Спартака» и «Зенита», текущий чемпионат России необходимо завершить после смягчения режима из-за пандемии коронавируса.

«Всё зависит от сроков карантина. Доиграть, конечно, нужно. Вероятно, по системе «через два дня на третий», как в Англии играют. Другой вопрос, согласятся ли клубы, футболисты. У них же контракты. Мы — люди, игравшие в XX веке. Нам тяжело понять современные футбольные реалии», — цитирует Швецова сайт фанклуба «Спартака».

Ранее сообщалось, что патруль остановил легенду «Спартака» Гаврилова во время похода в магазин и пригрозил арестом.

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