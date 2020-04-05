«Динамо» объявило о снижении зарплат футболистов клуба на 40%

Московский футбольный клуб «Динамо» договорился с игроками о снижении зарплат на 40% в связи с остановкой сезона из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщается на официальном сайте клуба, нововведения будут действовать до возобновления тренировок.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Многие клубы в связи с этим приняли решение сократить зарплаты игрокам.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее Александр Гацкан заявил, что игроки «Крыльев Советов» пока не готовы к урезанию зарплаты на 40%.