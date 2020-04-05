Гацкан заявил, что игроки «Крыльев Советов» пока не готовы к урезанию зарплаты на 40%

Полузащитник самарского клуба «Крылья Советов» Александр Гацкан высказал мнение о возможном сокращении зарплат игроков на время приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса.

«На днях разговаривал с руководством, пока всё нормально. Но, как и в других командах, идут переговоры о финансовой помощи клубу, о понижении зарплаты. Но пока результата нет. Снижение зарплат на 40%. Идёт диалог. Мы готовы на уступки, но не на такие большие проценты», — приводит слова Гацкана «Матч ТВ».

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Рубин» договорился с футболистами о сокращении зарплат на 50% из-за коронавируса.