Драчёв рассказал о состоянии биатлонистки Халиуллиной, заразившейся коронавирусом

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о состоянии здоровья Анастасии Халиуллиной, заразившейся коронавирусом.
Драчёв рассказал о состоянии биатлонистки Халиуллиной, заразившейся коронавирусом
  • РИА Новости

«Состояние уже хорошее, оно давно таким было. С 28 марта она была в стационаре. К тому моменту у неё не было температуры. Она уже переболела. Теперь ей нужно пройти поствыздоровительный процесс, который занимает не менее двух недель. Нужно показать три отрицательных теста», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

28 марта 21-летняя Халиуллина была госпитализирована в больницу в Саратове с подозрением на коронавирус, 30 марта её диагноз был подтверждён.

Ранее Драчёв заявил, что у прошедших карантин биатлонистов нет симптомов коронавируса.

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