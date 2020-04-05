Драчёв рассказал о состоянии биатлонистки Халиуллиной, заразившейся коронавирусом
- РИА Новости
«Состояние уже хорошее, оно давно таким было. С 28 марта она была в стационаре. К тому моменту у неё не было температуры. Она уже переболела. Теперь ей нужно пройти поствыздоровительный процесс, который занимает не менее двух недель. Нужно показать три отрицательных теста», — приводит слова Драчёва РИА Новости.
28 марта 21-летняя Халиуллина была госпитализирована в больницу в Саратове с подозрением на коронавирус, 30 марта её диагноз был подтверждён.
Ранее Драчёв заявил, что у прошедших карантин биатлонистов нет симптомов коронавируса.