Драчёв заявил, что у прошедших карантин биатлонистов нет симптомов коронавируса

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что прошедшие карантин российские биатлонисты не имеют симптомов коронавируса.

«Пока на данный момент не планируем дополнительных проверок, смотрим по состоянию здоровья. Потому что какой смысл лишний раз тестировать? Они прошли карантин, никаких симптомов нет, сейчас идёт обычная работа, они так же сидят дома, в квартирах, ждут окончания пандемии», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Все биатлонисты национальной команды, выступавшие на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который прошёл с 12 по 15 марта, находятся на карантине.

Ранее сообщалось, что СБР отменил апрельские сборы национальной команды из-за коронавируса.