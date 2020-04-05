Безуглов высказался о последствиях коронавируса для спортсменов

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов высказал мнение о том, как коронавирус может отразиться на футболистах, перенёсших заболевание.
Безуглов высказался о последствиях коронавируса для спортсменов
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Поскольку инфекция абсолютно новая, появилась только в декабре прошлого года, данных о долгосрочном влиянии коронавирусной инфекции на лёгкие сейчас просто нет. Ни у кого нет, и быть не может. Если в декабре всё только началось, откуда данные?» — приводит слова Безуглова «Чемпионат».

Он отметил, что люди возвращались в большой спорт, перенеся тяжёлые пневмонии и даже туберкулёз.

«Даже без части лёгкого играли, никаких проблем. Таких историй очень много. Тысячи, десятки тысяч. В других видах спорта, не в футболе. Хотя и в футболе, что далеко за примерами ходить, Тьяго Силва в «Динамо» тяжёлым туберкулёзом переболел. И не просто вернулся, а стал, мягко говоря, звездой. Уж поверьте, туберкулёз Силвы в тысячи раз сложнее любого коронавируса», — добавил специалист.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что сербского футболиста приговорили к трём месяцам ареста за нарушение карантина.

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