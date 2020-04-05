Сербского футболиста приговорили к трём месяцам ареста за нарушение карантина

Нападающий сборной Сербии по футболу Александар Прийович был приговорён к трём месяцам ареста за нарушение комендантского часа в Белграде, введённого из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Associated Press, футболист признал свою вину в нарушении комендантского часа и в качестве наказания проведёт три месяца под домашним арестом.

Комендантский час действует в Сербии с 17:00 до 05:00 в будни, а также с 13:00 субботы до 05:00 понедельника.

В феврале СМИ писали, что Прийовичем интересуется московский «Локомотив». Железнодорожники рассматривали серба в качестве замены ушедшему в «Сельту» Фёдору Смолову. Однако трансферные планы московского клуба нарушила пандемия коронавируса.

Ранее сообщалось, что Прийовича арестовали в Белграде за нарушение карантина.