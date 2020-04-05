Сербского футболиста, которым интересовался «Локо», арестовали в Белграде за нарушение карантина

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Футболист сборной Сербии Александар Прийович был арестован в Белграде за нарушение комендантского часа.

По информации telegraf.rs, полицейские застали спортсмена в ресторане одного из отелей в то время, когда он должен был находиться дома. Вместе с Прийовичем задержали и популярного певца Радишу Трайковича с женой. Все они находились в компании 15—20 человек, хотя в стране допускается собираться максимум впятером. Комендантский час действует в Сербии с 17:00 до 05:00 в будни, а также с 13:00 субботы до 05:00 понедельника.

В феврале СМИ писали о том, что Прийовичем интересуется московский «Локомотив». Железнодорожники рассматривали серба в качестве замены ушедшему в «Сельту» Фёдору Смолову. Однако трансферные планы «Локо» нарушила пандемия коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Бийол подарил словенцам респираторные маски.

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