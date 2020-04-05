Руни о возможном урезании зарплат на 30%: не каждый футболист может себе это позволить

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Играющий тренер и нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни высказал мнение о позиции правительства Великобритании и Английской премьер-лиги (АПЛ) по вопросу возможного урезания зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.
Руни о возможном урезании зарплат на 30%: не каждый футболист может себе это позволить
  • © Andrew Aleksiejczuk via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Если бы «Дерби Каунти» предложил мне пойти на сокращение зарплаты, чтобы спасти клуб, я бы это понял и постарался бы поддержать клуб любым способом. Если бы правительство обратилось ко мне с просьбой помочь материально поддержать медсестёр или купить необходимое оборудование для больниц, я был бы горд сделать это. Я нахожусь в том положении, когда могу от кое-чего отказаться. Впрочем, не каждый футболист может себе это позволить», — написал Руни в авторской колонке The Times.

Он отметил, что не понимает, почему футболистов вдруг решили сделать «козлами отпущения», а также подчеркнул, что происходящее является позором, который начался с обращения министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока о необходимости сокращения футболистам АПЛ зарплаты.

«Он должен был рассказать гражданам последние новости о крупнейшем кризисе в их жизнях. Почему ему в голову вообще пришла мысль о зарплате футболистов? Может, это отчаянное желание отвлечь внимание от того, как его правительство справляется с этой пандемией?» — добавил английский форвард, ещё раз отметив, что он не является противником сокращения зарплат, но считает, что к данному вопросу нужно подходить индивидуально, поскольку не все игроки настолько материально обеспечены, как это может казаться со стороны.

АПЛ приостановила сезон как минимум до 30 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. По данным СМИ, клубы не торопятся урезать зарплаты, опасаясь исков от недовольных игроков.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ могут потерять €1,3 млрд, если сезон не будет доигран.

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