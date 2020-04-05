СМИ: Клубы АПЛ могут потерять €1,3 млрд, если сезон не будет доигран

Короткая ссылка
Финансовые потери клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) могут составить €1,3 млрд, если текущий сезон не будет доигран из-за пандемии коронавируса.
СМИ: Клубы АПЛ могут потерять €1,3 млрд, если сезон не будет доигран
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph, если сезон не будет доигран, то клубы не досчитаются порядка €866 млн от продажи прав на телентрансляции, ещё около €227 млн от непосредственного проведения матчей и ещё €199 млн от спонсорских контрактов.

АПЛ приостановила сезон как минимум до 30 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Великобритании призвал игроков АПЛ пойти на урезание зарплат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить