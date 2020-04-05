СМИ: Клубы АПЛ могут потерять €1,3 млрд, если сезон не будет доигран
- Reuters
Как сообщает The Telegraph, если сезон не будет доигран, то клубы не досчитаются порядка €866 млн от продажи прав на телентрансляции, ещё около €227 млн от непосредственного проведения матчей и ещё €199 млн от спонсорских контрактов.
АПЛ приостановила сезон как минимум до 30 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Великобритании призвал игроков АПЛ пойти на урезание зарплат.