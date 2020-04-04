Отец Нурмагомедова сообщил о договорённости с Ломаченко в случае боя сына с Мейвезером

Короткая ссылка
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что договорился о помощи украинского специалиста Анатолия Ломаченко на случай, если будет запланирован бой его сына с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.
Отец Нурмагомедова сообщил о договорённости с Ломаченко в случае боя сына с Мейвезером
  • Reuters

«Если этот бой сделают, то моя задача — работать с Анатолием Ломаченко вместе. Это лучший дуэт отец — сын в боксе. Мы будем работать, у нас есть устная договорённость», — заявил Нурмагомедов-старший в интервью на YouTube-канале Игоря Рыбакова.

Анатолий Ломаченко является тренером и отцом двукратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Василия Ломаченко.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Тони Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их бой отменяется уже пятый раз с 2015 года. 

Ранее тренер Конора Макгрегора исключил, что боец заменит Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить