Отец Нурмагомедова сообщил о договорённости с Ломаченко в случае боя сына с Мейвезером

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что договорился о помощи украинского специалиста Анатолия Ломаченко на случай, если будет запланирован бой его сына с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.

«Если этот бой сделают, то моя задача — работать с Анатолием Ломаченко вместе. Это лучший дуэт отец — сын в боксе. Мы будем работать, у нас есть устная договорённость», — заявил Нурмагомедов-старший в интервью на YouTube-канале Игоря Рыбакова.

Анатолий Ломаченко является тренером и отцом двукратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Василия Ломаченко.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Тони Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их бой отменяется уже пятый раз с 2015 года.

Ранее тренер Конора Макгрегора исключил, что боец заменит Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном.