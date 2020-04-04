Отец Нурмагомедова сообщил о договорённости с Ломаченко в случае боя сына с Мейвезером
- Reuters
«Если этот бой сделают, то моя задача — работать с Анатолием Ломаченко вместе. Это лучший дуэт отец — сын в боксе. Мы будем работать, у нас есть устная договорённость», — заявил Нурмагомедов-старший в интервью на YouTube-канале Игоря Рыбакова.
Анатолий Ломаченко является тренером и отцом двукратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Василия Ломаченко.
1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Тони Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их бой отменяется уже пятый раз с 2015 года.
Ранее тренер Конора Макгрегора исключил, что боец заменит Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном.