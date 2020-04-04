Тренер Макгрегора исключил, что боец заменит Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном

Джон Кавана, который является тренером ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, исключил, что его подопечный заменит чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою с американцем Тони Фергюсоном.

«Нет шансов, что это произойдёт. Ирландия находится в очень строгой изоляции из-за коронавируса. У нас с Конором нет физического взаимодействия. Его нет в тренажёрном зале. Залы закрыты», — сказал Кавана в интервью ESPN.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их бой отменяется уже пятый раз с 2015 года.

Ранее отец Нурмагомедова высказал мнение, что Фергюсон продержался бы два раунда в бою с его сыном.