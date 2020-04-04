Отец Нурмагомедова считает, что Фергюсон продержался бы два раунда в бою с его сыном

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова прокомментировал отмену боя сына с американцем Тони Фергюсоном.

«Я считаю, что у нас был один из лучших лагерей подготовки. Хабиб сейчас находится в идеальной форме. Не хочу говорить в цифрах и фактах, но он был в отличной форме. Это был самый длительный лагерь. Он был в идеальной форме. Думаю, что Фергюсон продержался бы два, два с половиной раунда. Это моё мнение», — заявил Нурмагомедов-старший на YouTube-канале «Ушатайка».

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их бой отменяется уже пятый раз с 2015 года.

Ранее отец Нурмагомедова оценил финансовое состояние своего сына.