Отец Нурмагомедова оценил финансовое состояние своего сына

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, оценил финансовое состояние своего сына.

«Думаю, что Хабиб в плане опыта богатый человек. В плане денег? В мире много людей, у которых гораздо больше денег. Реально, думаю, состояние Хабиба на сегодняшний день составляет около $100 млн», — заявил Нурмагомедов-старший в интервью на YouTube-канале Игоря Рыбакова.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Тони Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их бой отменяется уже пятый раз с 2015 года.

Ранее Нурмагомедов назвал себя одним из величайших бойцов в истории.