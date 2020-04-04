Ребров рассказал, как футболисты «Спартака» отнеслись к сокращению зарплат

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров рассказал, как игроки команды отнеслись к снижению уровня зарплат на 40% в связи с остановкой сезона из-за эпидемии коронавируса.

«Не хотелось бы вдаваться в подробности, потому что это внутренняя кухня. Мы быстро решили этот вопрос, ребята молодцы. Все отнеслись с пониманием к этому вопросу», — цитирует Реброва «Матч ТВ».

По его словам, игроки понимают, что в данный момент клуб не может зарабатывать.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее глава РПЛ выразил надежду, что футболисты пойдут навстречу клубам в вопросе снижения зарплат.