Ребров рассказал, как футболисты «Спартака» отнеслись к сокращению зарплат

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Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров рассказал, как игроки команды отнеслись к снижению уровня зарплат на 40% в связи с остановкой сезона из-за эпидемии коронавируса.
Ребров рассказал, как футболисты «Спартака» отнеслись к сокращению зарплат

«Не хотелось бы вдаваться в подробности, потому что это внутренняя кухня. Мы быстро решили этот вопрос, ребята молодцы. Все отнеслись с пониманием к этому вопросу», — цитирует Реброва «Матч ТВ».

По его словам, игроки понимают, что в данный момент клуб не может зарабатывать.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией

Ранее глава РПЛ выразил надежду, что футболисты пойдут навстречу клубам в вопросе снижения зарплат.

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