Глава РПЛ выразил надежду, что футболисты пойдут навстречу клубам в вопросе снижения зарплат

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин надеется, что клубам удастся договориться с футболистами о понижении зарплаты в связи с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса.
Глава РПЛ выразил надежду, что футболисты пойдут навстречу клубам в вопросе снижения зарплат
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Из-за пандемии коронавируса футбольные клубы по всему миру сейчас несут колоссальные убытки. Для сохранения финансовой стабильности необходимо идти на компромиссы в вопросе временного понижения зарплат. Вместе с руководителями клубов мы пришли к джентльменскому соглашению, что никто не будет использовать данную ситуацию в качестве рычага для перехода футболиста из одной команды в другую. Я уверен, что в сложившихся обстоятельствах все игроки проявят осознанность и сумеют найти взаимопонимание со своими клубами. Более того, я знаю, многие уже об этом договорились», — приводит слова Прядкина официальный сайт лиги.

Ранее Джикия рассказал, почему футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплаты.

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