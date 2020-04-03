Джикия рассказал, почему футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплаты
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- РИА Новости
«Мы уже обо всём договорились с руководством клуба. Мы очень ценим всё, что Леонид Арнольдович Федун делает для московского «Спартака», футболистов. Поэтому в такой тяжёлой для него ситуации согласились пойти на этот шаг», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».
Также футболист «Спартака» добавил, что не считает целесообразным расширение Российской премьер-лиги до 18 команд.
Ранее футбольный агент Абрамов объяснил, почему «Спартак» снизил зарплаты своим игрокам.