Джикия рассказал, почему футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплаты

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал снижение уровня зарплат футболистов клуба на 40% в связи с пандемией коронавируса.

«Мы уже обо всём договорились с руководством клуба. Мы очень ценим всё, что Леонид Арнольдович Федун делает для московского «Спартака», футболистов. Поэтому в такой тяжёлой для него ситуации согласились пойти на этот шаг», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Также футболист «Спартака» добавил, что не считает целесообразным расширение Российской премьер-лиги до 18 команд.

Ранее футбольный агент Абрамов объяснил, почему «Спартак» снизил зарплаты своим игрокам.