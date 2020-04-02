Футбольный агент Абрамов объяснил, почему «Спартак» снизил зарплаты своим игрокам

Известный футбольный агент Владимир Абрамов дал своё объяснение тому факту, что московский «Спартак» первым из ведущих клубов России объявил о сокращении зарплат игрокам из-за коронавируса.

«Спартак» пошёл на такой шаг за счет тяжёлой нефти, которую добывает ЛУКОЙЛ у нас в стране. Это нефть, которая дорого обходится. Вот, например, «Роснефть» добывает нефть в районе Ямала — она лёгкая, она дешёвая. Её себестоимость чуть выше $5. А ЛУКОЙЛ добывает дорогую нефть. Её тяжело продать дешевле $20, и они несут убытки. Цена на нефть упала, и «Спартак» первый не выдержал», — приводит слова Абрамова «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что камерунец Н`Жи рассказал, чем игроки «Динамо» занимаются на карантине.