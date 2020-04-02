Футбольный агент Абрамов объяснил, почему «Спартак» снизил зарплаты своим игрокам

Короткая ссылка
Известный футбольный агент Владимир Абрамов дал своё объяснение тому факту, что московский «Спартак» первым из ведущих клубов России объявил о сокращении зарплат игрокам из-за коронавируса.
Футбольный агент Абрамов объяснил, почему «Спартак» снизил зарплаты своим игрокам
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Спартак» пошёл на такой шаг за счет тяжёлой нефти, которую добывает ЛУКОЙЛ у нас в стране. Это нефть, которая дорого обходится. Вот, например, «Роснефть» добывает нефть в районе Ямала — она лёгкая, она дешёвая. Её себестоимость чуть выше $5. А ЛУКОЙЛ добывает дорогую нефть. Её тяжело продать дешевле $20, и они несут убытки. Цена на нефть упала, и «Спартак» первый не выдержал», — приводит слова Абрамова «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что камерунец Н`Жи рассказал, чем игроки «Динамо» занимаются на карантине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить