Камерунец Н'Жи рассказал, чем игроки «Динамо» занимаются на карантине

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Камерунский легионер московского «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал, с какими проблемами столкнулся в период вынужденного пребывания на карантине из-за пандемии коронавируса.
Камерунец Н'Жи рассказал, чем игроки «Динамо» занимаются на карантине
  • Reuters
  • © Alessandro Bianchi

«Очень трудно сидеть дома. К счастью, у нас есть хорошая программа тренировок с Пепе. Работаем с резинками, на велотренажёрах. Это не заменяет футбольное поле, но нагрузка даётся крутая. Тренерский штаб проделывает отличную работу. Что можно делать дома? Смотрю телевизор, сериалы, слушаю музыку. Непросто находиться всё время в четырёх стенах — это скучно. Трудно, потому что нам нужны мяч, поле, живое общение. Но ничего не поделаешь — такое время, надо переждать», — приводит слова форварда официальный сайт бело-голубых.

Ранее сообщалось, что Клозе из «Норвича» посещал порносайт во время карантина из-за коронавируса.

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