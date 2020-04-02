Швейцарец Клозе из «Норвича» посещал порносайт во время карантина из-за коронавируса
- Reuters
- © Action Images/Andrew Couldridge
Спортсмен выложил в своём Instagram историю о просмотре мультфильма в стриминговом сервисе Netflix. В этот момент в браузере Клозе была открыта вкладка с ресурсом Pornhub, что заметили фанаты.
«Похоже, Клозе наслаждается карантином», — написал один из них в своём Twitter, опубликовав скрин истории спортсмена.
Ранее сообщалось, что первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в MLS.