Швейцарец Клозе из «Норвича» посещал порносайт во время карантина из-за коронавируса

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Швейцарский футболист английского «Норвича» Тимм Клозе рассмешил фанатов, проколовшись на посещении порносайта.
Швейцарец Клозе из «Норвича» посещал порносайт во время карантина из-за коронавируса
  • Reuters
  • © Action Images/Andrew Couldridge

Спортсмен выложил в своём Instagram историю о просмотре мультфильма в стриминговом сервисе Netflix. В этот момент в браузере Клозе была открыта вкладка с ресурсом Pornhub, что заметили фанаты.

«Похоже, Клозе наслаждается карантином», — написал один из них в своём Twitter, опубликовав скрин истории спортсмена.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в MLS.

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