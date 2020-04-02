Первый случай заражения вирусом COVID-19 зафиксирован в MLS

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В MLS — чемпионате США и Канады по футболу — выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Первый случай заражения вирусом COVID-19 зафиксирован в MLS
  • Reuters
  • © Willy Kurniawan

В MLS — чемпионате США и Канады по футболу — выявлен первый случай заражения коронавирусом.

Положительный тест сдал один из игроков «Филадельфии Юнион». Его имя не называется.

«Сейчас он чувствует себя хорошо и находится в позитивном настроении. Футболист соблюдает соответствующие протоколы изоляции. Никаких других случаев или симптомов в клубе на данный момент выявлено не было», — сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее стало известно, что француз Матюиди продлил контракт с «Ювентусом».

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