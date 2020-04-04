СМИ: Брайант будет посмертно включён в баскетбольный Зал славы

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, который погиб в результате крушения вертолёта в январе, будет посмертно включён в баскетбольный Зал славы имени Джеймса Нейсмита.

Об этом сообщает журналист Шэмс Чарания в своём Twitter.

Кроме Брайанта, в Зал славы войдут пятикратный чемпион НБА Тим Данкан и чемпион НБА Кевин Гарнетт.

Торжественная церемония включения в Зал славы пройдёт с 28 по 30 августа в Спрингфилде.

Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Ранее бывший вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски, ставший пилотом вертолёта, назвал причину гибели Брайанта.