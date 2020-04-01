Бывший вратарь «Зенита» Чонтофальски, ставший пилотом вертолёта, назвал причину гибели Брайанта

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Экс-голкипер петербургского «Зенита» Камил Чонтофальки высказался о крушении вертолета, в котором погиб легендарный игрок НБА Коби Брайант.

«Я получил лицензию пилота вертолёта, и иногда летаю с одного частного хелипорта неподалеку от Праги. Вертолёт удивительная вещь — можно сесть где угодно, но при этом нет права на ошибку. У Брайанта был очень опытный пилот. Но они летели на уже не новой модели Сикорского — S-76, у которого приборы выглядят, как старые будильники, нет вообще GPS. Ну и в тумане летать нельзя ни в коем случае! Потеряешь ориентиры, и конец», — приводит слова словака idnes.cz.

Ранее сообщалось, что бывший президент «Марселя» Диуф умер в Дакаре от коронавирусной инфекции COVID-19.

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