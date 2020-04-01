Бывший президент «Марселя» Диуф умер в Дакаре от коронавирусной инфекции COVID-19

Короткая ссылка
Экс-президент французского «Марселя» Папе Диуф скончался на 69-м году жизни из-за коронавируса.

Как сообщает La Provence, в понедельник, 30 марта функционера в тяжёлом состоянии доставили в госпиталь Дакара. Спасти Диуфа медикам, несмотря на приложенные усилия, не удалось.

Сенегалец перебрался в Марсель в 18-летнем возрасте. Он работал журналистом одной из городских газет, делая заметки в основном о «Марселе». Впоследствии Диуф трудился футбольным агентом. Президентом клуба он являлся с 2005 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что участница семи шахматных олимпиад и супруга Ароняна австралийка Каоили скончалась от последствий ДТП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить