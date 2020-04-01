Бывший президент «Марселя» Диуф умер в Дакаре от коронавирусной инфекции COVID-19
Как сообщает La Provence, в понедельник, 30 марта функционера в тяжёлом состоянии доставили в госпиталь Дакара. Спасти Диуфа медикам, несмотря на приложенные усилия, не удалось.
Сенегалец перебрался в Марсель в 18-летнем возрасте. Он работал журналистом одной из городских газет, делая заметки в основном о «Марселе». Впоследствии Диуф трудился футбольным агентом. Президентом клуба он являлся с 2005 по 2009 год.
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