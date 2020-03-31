Участница семи шахматных олимпиад и супруга Ароняна австралийка Каолини скончалась от последствий ДТП

Австралийская шахматистка филиппинского происхождения, участница семи олимпиад Арианна Каолини скончалась от последствий ранений, полученных в ДТП.

Об этом в своём аккаунте в Twitter сообщил супруг покойной, один из сильнейших гроссмейстеров мира Левон Аронян.

«У меня нет слов, чтобы выразить скорбь в связи со смертью моей жены Арианны. Она была умным, трудолюбивым и жизнерадостным человеком, жившим прекрасной жизнью… Я люблю тебя, дорогая. Спи спокойно», — написал армянский спортсмен.

Известно, что Каолини попала в автоаварию около двух недель назад.

Ей было 33 года. Она родилась в Маниле и с шести лет серьёзно занималась шахматами. В 2004 году сменила спортивное гражданство на австралийское. В 2009 году Каолини поочерёдно выиграла представительный турнир в Лондоне и чемпионат Океании. Она дважды соревновалась на шахматных олимпиадах в составе сборной Филиппин и пять раз как гражданка Австралии.

Каолини и Аронян впервые встретились на юношеском первенстве мира в 1996 году. В 2008 году они стали жить вместе, а в 2013-м шахматистка на постоянной основе переехала в Армению.

Ранее сообщалось, что ФИДЕ перенесла заключительный этап женского Гран-при из-за коронавируса.