Участница семи шахматных олимпиад и супруга Ароняна австралийка Каолини скончалась от последствий ДТП

Короткая ссылка
Австралийская шахматистка филиппинского происхождения, участница семи олимпиад Арианна Каолини скончалась от последствий ранений, полученных в ДТП.
Участница семи шахматных олимпиад и супруга Ароняна австралийка Каолини скончалась от последствий ДТП
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Об этом в своём аккаунте в Twitter сообщил супруг покойной, один из сильнейших гроссмейстеров мира Левон Аронян.

«У меня нет слов, чтобы выразить скорбь в связи со смертью моей жены Арианны. Она была умным, трудолюбивым и жизнерадостным человеком, жившим прекрасной жизнью… Я люблю тебя, дорогая. Спи спокойно», — написал армянский спортсмен.

Известно, что Каолини попала в автоаварию около двух недель назад.

Ей было 33 года. Она родилась в Маниле и с шести лет серьёзно занималась шахматами. В 2004 году сменила спортивное гражданство на австралийское. В 2009 году Каолини поочерёдно выиграла представительный турнир в Лондоне и чемпионат Океании. Она дважды соревновалась на шахматных олимпиадах в составе сборной Филиппин и пять раз как гражданка Австралии.

Каолини и Аронян впервые встретились на юношеском первенстве мира в 1996 году. В 2008 году они стали жить вместе, а в 2013-м шахматистка на постоянной основе переехала в Армению.

Ранее сообщалось, что ФИДЕ перенесла заключительный этап женского Гран-при из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить