Головин вернулся в Россию из Монако и находится на карантине

Александр Плясунов, который является первым тренером полузащитника «Монако» и сборной России по футболу Александра Головина, рассказал, где на данный момент находится спортсмен.

«С Сашей я ещё не общался, но знаю одно — он сейчас в Калтане. Находится на обязательном двухнедельном карантине после прилёта из Монако», — цитирует Плясунова «Чемпионат».

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Футбольный сезон в Европе, за исключением чемпионата Белоруссии, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

3 апреля число заражённых в России достигло 4149. 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что призёр ОИ-2012 Уилсон Кипсанг был арестован за нарушение карантина.