Головин вернулся в Россию из Монако и находится на карантине

Короткая ссылка
Александр Плясунов, который является первым тренером полузащитника «Монако» и сборной России по футболу Александра Головина, рассказал, где на данный момент находится спортсмен.
Головин вернулся в Россию из Монако и находится на карантине
  • Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«С Сашей я ещё не общался, но знаю одно — он сейчас в Калтане. Находится на обязательном двухнедельном карантине после прилёта из Монако», — цитирует Плясунова «Чемпионат»

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Футбольный сезон в Европе, за исключением чемпионата Белоруссии, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

3 апреля число заражённых в России достигло 4149. 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что призёр ОИ-2012 Уилсон Кипсанг был арестован за нарушение карантина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить