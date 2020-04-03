Головин вернулся в Россию из Монако и находится на карантине
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«С Сашей я ещё не общался, но знаю одно — он сейчас в Калтане. Находится на обязательном двухнедельном карантине после прилёта из Монако», — цитирует Плясунова «Чемпионат».
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Футбольный сезон в Европе, за исключением чемпионата Белоруссии, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
3 апреля число заражённых в России достигло 4149. 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что призёр ОИ-2012 Уилсон Кипсанг был арестован за нарушение карантина.