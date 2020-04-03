Призёр ОИ-2012 Кипсанг был арестован за нарушение карантина

Кенийский марафонец Уилсон Кипсанг, бронзовый призёр Олимпиады 2012 года, был арестован в Кении за нарушение комендантского часа, введённого из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на полицию Итена, Кипсанг во время комендантского часа находился в баре в компании из 20 человек, распивающих алкогольные напитки.

В Кении комендантский час введён с 19:00 до 05:00.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 3 апреля организация зафиксировала более 900 тыс. случаев заражения, свыше 45 тыс. заболевших скончались.

Ранее тренер Леонид Слуцкий выразил мнение, что следующий футбольный сезон может быть потерян из-за коронавируса.