Призёр ОИ-2012 Кипсанг был арестован за нарушение карантина
- Sho Tamura/AFLO
- globallookpress.com
Как сообщает Associated Press со ссылкой на полицию Итена, Кипсанг во время комендантского часа находился в баре в компании из 20 человек, распивающих алкогольные напитки.
В Кении комендантский час введён с 19:00 до 05:00.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 3 апреля организация зафиксировала более 900 тыс. случаев заражения, свыше 45 тыс. заболевших скончались.
Ранее тренер Леонид Слуцкий выразил мнение, что следующий футбольный сезон может быть потерян из-за коронавируса.